أخبار مصر.. الطقس غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

نظمت وزارة الصحة والسكان، عدة دورات تدريبية لتطوير مهارات ورفع كفاءة الفرق الطبية في مستشفيات الأمراض الصدرية، التابعة للوزارة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من أول يناير 2024 حتى نهاية مارس 2025.

أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة، وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة على القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيا بين المالك والمستأجر، وسيعتبر الحكم نافذ لامحالة.

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن أشارت إلى خطة الوزارة لزيادة عدد الحضانات، كما أن هناك جزء أساسي من محاور الخطة وهو تدريب المربيات ومدير الدور، موضحا أن منهج موحد يتم تعميمه، فضلا عن ضمان جزء من التوعية لكل العاملين والمتعاملين مع هذه المرحلة العمرية. وزارة الرى: حالة جميع منشآت الحماية من السيول فى شمال وجنوب سيناء جيدة أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لـ وزارة الموارد المائية والري، أنه فور ورود رسالة الإنذار المبكر من قطاع التخطيط باحتمال تعرض شبه جزيرة سيناء لعاصفة ممطرة ما بين متوسطة الشدة إلى شديدة أو رعدية فى بعض الأحيان، قامت أجهزة قطاع المياه الجوفية المختصة فورا بالتنسيق مع غرف العمليات بمحافظتى "شمال وجنوب سيناء" والمتابعة على مدار الساعه بمعرفة أجهزة قطاع المياه الجوفية المختصة . أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضخ كميات كبيرة من الدواجن المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية. وزير التموين: استمرار ضخ الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بـ125 جنيه للكيلو أكدت جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية، أن الجامعة قد قدمت للنيابة العامة كافة المعلومات المتاحة بشأن واقعة مصرع طالبة داخل كلية العلوم بالجامعة؛ وذلك لمعاونة جهات التحقيق على القيام بدورها في كشف ملابسات الواقعة. قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الخطة الجديدة في غزة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى جامعة الزقازيق: قدمنا كافة المعلومات فى مصرع طالبة العلوم أمام جهات التحقيق وزارة الرى: حالة جميع منشآت الحماية من السيول فى شمال وجنوب سيناء جيدة متحدث الوزراء: تنسيق كامل بين الجهات المختلفة لزيادة عدد الحضانات

الحكومة: عدم إقرار قانون الإيجار القديم سيترتب عليه فسخ العقد بين الطرفين