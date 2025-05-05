شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يحتفل بـ"يوم حرب النجوم" بسيف ضوئي ورسالة لليسار الراديكالى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

انتقد البيت الأبيض "اليسار الراديكالي" في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرض صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي للرئيس دونالد ترامب وهو يحمل سيفا ضوئيا احتفالا بالرابع من مايو، أو "يوم حرب النجوم".

وفقا لشبكة فوكس نيوز، لطالما اعتبر الرابع من مايو يوما للاحتفال بسلسلة الأفلام الشهيرة حيث نشر المعجبون على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة "ليكن الرابع من مايو معك"، وهي امتداد لاقتباس حرب النجوم الشهير "لتكن القوة معك".

يوم الأحد، انتهز البيت الأبيض فرصة الاحتفال بهذا اليوم الشعبي بمنشور على موقع X، موجها هجومه في الوقت نفسه أشد منتقدي إدارة ترامب.

وكتب البيت الأبيض: "عيد استقلال سعيد للجميع، بمن فيهم متطرفو اليسار الراديكالي الذين يكافحون بكل ما أوتوا من قوة لإعادة أمراء السيث والقتلة وتجار المخدرات والسجناء الخطرين وأعضاء عصابة MS-13 المعروفين، إلى مجرتنا.. أنتم لستم الثورة بل الإمبراطورية.. ليكن الرابع من مايو معك".

تضمن المنشور صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لترامب، الذي لم يكتفِ بارتداء رداء الجيداي وذراعيه الممزقتين، بل حمل أيضا سيف ضوئي أحمر وخلفه في الصورة نسران أصلعان وعلمان أمريكيان.

وبحسب التقرير، لقي المنشور ردود فعل متباينة حيث كتب أحد المستخدمين: "لقد قوبلت جهودنا للحصول على معلومات بموجب قانون حرية المعلومات حول نجمة الموت المزعومة بالرفض.. وقد سحبنا دارث فيدر المحترم كقاض عندما رفعنا دعوى قضائية، لذا لن يجدي ذلك نفعا".

يوضح موقع Wookieepedia، وهو موقع لمحبي سلسلة حرب النجوم، أنه أثناء صنع سيف ضوئي، تنتج المشاعر السلبية كالغضب والكراهية والخوف والألم لونًا أحمر.

وسأل أحد المستخدمين ردًا على منشور البيت الأبيض: "كيف لا يكون لديكم شخص مهووس بالتقنية ليخبركم ما هو لون السيف الضوئي الجيد وما هو اللون السيء "، لكن مؤيدي الرئيس سارعوا بالرد على ردود الفعل حول لون السيف الضوئي الذي يحمله ترامب في الصورة.

كتب أحد المستخدمين: "يجادل الناس بأن استخدام ترامب للسيف الضوئي الأحمر يشبهه بالشر.. الأحمر هو حرفيًا أحد الألوان الثلاثة في علم أمتنا.. إنه زعيم الحزب الجمهوري الذي غالبا ما ينسب إليه اللون الأحمر .. السياق مهم".