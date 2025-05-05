شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تطلق فعاليات مشروع "التصدي لتغير المناخ من محافظة أسيوط" والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات مشروع: "التصدى لـ تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية"، وذلك بالتعاون بين الوزراة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى تم عقدها بمحافظة أسيوط ورشة عمل لإطلاق المشروع، وذلك بحضور ممثلى الجهات الفنية على المستويين الوطنى والمحلي، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشهدت ورشة العمل مشاركة واسعة من ممثلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومنظمة الأغذية والزراعة، إلى جانب ممثلى مديرية الطب البيطرى والزراعة بمحافظة أسيوط، ومديرى إدارات الزراعة والطب البيطرى بمراكز منفلوط، ديروط، وأبوتيج.

وأكد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على أهمية هذا المشروع حيث يهدف إلى دعم المجتمعات الريفية والزراعية فى التكيف مع آثار التغيرات المناخية، عبر تحسين ممارسات إدارة الثروة الحيوانية وتعزيز الكفاءة البيئية والإنتاجية، حيث يرتكز المشروع على أربعة محاور رئيسية تشمل: تحسين الإنتاجية الحيوانية من خلال ممارسات تغذية وتربية مستدامة، تقليل الأثر البيئى للأنشطة الحيوانية وتعزيز الاستدامة، بناء قدرات الكوادر المحلية فى الطب البيطرى والزراعة، فضلا عن دعم أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال حلول مبتكرة ومتكاملة.

و أشاد شاهين بأهمية المشروع فى تعزيز صمود المربين وتحسين نظم الإنتاج الحيوانى فى ظل التغيرات المناخية المتسارعة، لافتا إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة وزارة الزراعة لتعزيز الإدارة الذكية والمستدامة للموارد الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائى مع الحفاظ على البيئة والمناخ للأجيال القادمة.

وتضمنت فعاليات الورشة عروضًا فنية حول أهداف المشروع وآليات التنفيذ، واستعراضًا تحليليًا لواقع الثروة الحيوانية فى المنطقة، إلى جانب جلسات نقاشية تفاعلية مع المشاركين حول فرص التطوير ومواجهة التحديات البيئية.