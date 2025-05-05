شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على مسؤلى الشركات المنفذة لأعمال تطوير محيط المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمتحف المصرى الكبير بضرورة مراعاة النسق الحضارى للأعمال لإبراز الطبيعة الأثرية التى يتمتع بها المقصد وتكاملها مع أعمال تطوير المحاور المؤدية للمنطقة.

ووجه محافظ الجيزة بتكثيف الجهود لدفع عجلة العمل بمختلف القطاعات للانتهاء منها وفقًا للجداول المحددة دون تأخير لتمكين الجهات القائمة على أعمال الافتتاح الرسمى الخاصة بـ المتحف المصرى الكبير وأعمال تطوير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة من تسلم مواقع التطوير قبل الإفتتاح بمدة كافية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد الأعمال ومتابعة نسب التنفيذ بمشروعات التطوير التى يشهدها محيط المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، والتى تضمنت إعادة تخطيط مرورى ورفع كفاءة ورصف وتجميل وتشجير وتوفير ساحات انتظار وتهيئة المنشآت الحديثة وأعمال البنى التحتية لتلائم طبيعة المقصد، وتحسين الرؤية البصرية.

شملت جولة المحافظ المرور على مشروع رصف طريق مصر إسكندرية الصحراوى (من ميدان الرماية وحتى نفق حازم حسن بطول 7.5كم)، وكذا الجزء الواقع شمال محور 26 يوليو بنطاق المنطقة الصناعية لأبو رواش.

وحرص المحافظ على متابعة موقف الأعمال بالقطاعات المتبقية لتطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى القوس الجنوبى نطاق حى الهرم والطالبية، حيث اطمأن المحافظ من رؤساء الأحياء على انتظام الأعمال والتزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية للانتهاء، موجهًا رؤساء أحياء الهرم والطالبية ومعاونيهم بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على أعمال التطوير أسفل الطريق الدائرى ومحور عمرو بن العاص لضمان تحقيق أقصى إستفادة من الأعمال.

ووجه المحافظ بسرعة بحث مقترح برفع كفاءة قطعة الأرض الواقعة بين منزل محور عمرو بن العاص وشارع المحولات بنطاق حى الطالبية والمقرر إقامة سوق حضارى عليها لخدمة سكان الحى، مؤكدًا على أهمية المشروع والذى من شأنه حصر ظاهرة الأسواق العشوائية ومنع الإشغالات بالمناطق المحيطة به، مما سيساهم فى تحسين المظهر الحضارى وتيسير الحركة المرورية.

رافق المحافظ المهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وحامد سلامة رئيس حى الطالبية، ومسؤلى المنطقة الصناعية بأبو رواش، والمكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.