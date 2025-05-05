شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزيرة التعليم اليابانية: المدارس المصرية اليابانية أصبحت نموذجا ملهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزيرة التعليم اليابانية: المدارس المصرية اليابانية أصبحت نموذجا تعليميا ملهما

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