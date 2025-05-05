شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة ينعي صيدلانية ومراقب صحي من العاملين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الصيدلانية صفاء علاء الدين صالح موسى، والمراقب الصحي عبدالصبور صلاح عبدالصبور، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وكانت الصيدلانية صفاء علاء الدين صالح موسى، عضو إدارة التفتيش الصيدلي الحكومي بالإدارة العامة للشئون الصيدلية، قد توفيت، صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض، بينما توفي عبدالصبور صلاح - مراقب صحي التطعيمات بالإدارة الصحية بزفتى- قد توفي، اليوم، إثر تعرضه لحادث طريق، أثناء توجهه إلى عمله بإحدى الوحدات الصحية في محافظة الغربية.