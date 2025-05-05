شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية: تحية لكل امرأة فلسطينية تقف بصلابة وثبات دفاعا عن حقوق وطنها والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة جمهورية مصر العربية، وتحتضنه القاهرة يومي 5 و 6 مايو 2025، ويحمل عنوان (التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي).

وقال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن رعاية الرئيس السيسي لهذا المؤتمر إشارة لإيمانه الراسخ بأهمية الدور الذى تلعبه للمرأة العربية، قائلا :المرأة هى العالمة والباحثة والطبيبة والسفيرة والقاضية وهى الأم والأخت والإبنة.

وقال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن رعاية الرئيس السيسي لهذا المؤتمر إشارة لإيمانه الراسخ بأهمية الدور الذى تلعبه المرأة العربية، قائلا :المرأة هى الباحثة والطبيبة والسفيرة والقاضية والمعلمة وهى الأم والأخت والإبنة.

وأكد وزير الخارجية، أن صمود المرأة العربية يظل رغم كل التحديات مصدر تحية وإجلال وتقدير من الجميع، مضيفا :

نحن على يقين تام أن آفاق التعاون بين الدول العربية ستشهد المزيد من الإنجازات والتعاون المشترك.



وأشار الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن حماية المرأة من العنف السيبراني والعنف الناتج عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعد من أهم التحديات التى تواجه المراة العربية، ويعد العنف السيبراني جريمة فرضها علينا الجانب المظلم للتقدم التكنولوجي فأصبحنا بحاجه إلى إيجاد الحلول لحماية المرأة ، مؤكدا أن العنف السيبراني ظاهرة بغيضه لابد من مواجهتها .

وتابع أن العمل العربي المشترك يجب أن يذهب لما هو أبعد من ذلك بالعمل علي تطويع التكنولوجيا لتحقيق تطلعات دول العالم العربي لخدمة قضاياه .

وأكد أن مصر لها تجربة فريدة فى مجال تعزيز حماية المرأة من العنف بإيمان من القيادة السياسية، تتمثل فى جهود تعزيز البيئة التشريعية ذات الصلة وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030 واعتلاء المرأة منصة القضاء، مضيفا : كما أولت الدولة المصرية اهتمام خاص لمواجهة العنف الذى يواجه المرأة نتيجة العنف السيبراني .

ولفت إلى دور مصر الرائد فى مجال تعزيز حقوق المرأة على المستويين الدوليين والإقليمي وهو ما يتمثل فى دعمها للمبادرات والاتفاقات الدولية التى تعزز حقوق المرأة .

واختتم كلمته قائلاً : اختتم كلمتي بالدعوة إلى التفاؤل والعمل الجاد.. إن هدفنا المشترك هو عالم تتعزز فيه حقوق المرأة وتتمتع فيه كل فتاة بالحرية والأمان والمساواة وعلينا أن نثري النقاش وننتج الأفكار التى من شأنها الوصول لعالم وغد أفضل فى عالمنا العربي .

وتابع : تحية لكل إمرأة مصرية وعربية تعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا وأتوجه بتحيه لكل إمرأة فلسطينية تقف بصلابة وثبات دفاعاً عن حقوقها وحقوق وطنها فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ورحم الله الشهيدات الفلسطينيات ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم .



