شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: نتبنى استراتيجية واضحة لدعم الابتكار والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن "حلوان" من الجامعات المصرية الرائدة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتؤهل طلابها ليكونوا دائمًا مستعدين بأفكار واعدة ومميزة ومشروعات تعبر عن فكر واعٍ وعقل مستنير لشباب طموح قادر على قيادة المستقبل، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال استراتيجية محددة لدعم الأفكار المبتكرة والعمل على تحويلها إلى مشروعات واقعية تسهم في خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة ركزت على دعم البنية الأساسية التحتية الداعمة للابتكار من خلال إنشاء عدد من الوحدات والمراكز المتخصصة لتعزيز بيئة الابتكار، منها مجمع الإبداع والبحث العلمي، الذي يعمل على ربط البحث العلمي بالمجتمع والصناعة، وتقديم حلول للمشكلات المجتمعية من خلال البحث العلمي ومخرجاته. بالإضافة إلى مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا TICO، الذي يعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة، ويوفر الدعم للمشروعات الصغيرة، ويتابع إمكانية توفير فرص المنح والتمويل للمشروعات.

ليس ذلك فقط، وإنما أطلقت الجامعة عدة حاضنات من خلال مكتب الحاضنات التكنولوجية، كان منها حاضنة Edu Talent: تُعنى بدعم الابتكار في مجال التعليم، وتمكين الطلاب والخريجين من تحويل أفكارهم التعليمية إلى مشروعات ناجحة؛ حاضنة Biocluster: وتركز على دعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والبيئية؛ حاضنات أخرى مثل حاضنة الأثاث المصري، وحاضنة الأميرة فايزة للرياضة، وحاضنة الفنون الإبداعية، وجميعها تُسهم في تطوير مشاريع متنوعة تخدم المجتمع.

وقال الدكتور السيد قنديل، إن جامعة حلوان نجحت في توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات محلية ودولية، بهدف دعم البحث العلمي والابتكار، وتوفير فرص تدريب وتمويل للمشروعات البحثية، كما تُولي الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي، حيث قدمت تمويلًا لعدة مشروعات بحثية، وشاركت في مؤتمرات دولية، مما يُعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية وبحثية متميزة.

وأوضح قنديل أنه من خلال الشراكات المحلية، سعت الجامعة إلى دعم تنفيذ الأفكار الابتكارية لطلاب جامعة حلوان، وبحث سبل تطبيقها في مجال الصناعة، من خلال الاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

بالإضافة إلى مشاركة طلاب جامعة حلوان على المستوى المحلي والدولي، مثل المشاركة في مسابقة Hult Prize من أبرز المسابقات الدولية التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب من ابتكار حلول لمواجهة التحديات العالمية. وقد تم تنظيم المسابقة في جامعة حلوان تحت إشراف صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الطلاب الموهوبين والمشروعات الريادية، كما استضافت الجامعة التصفيات الإقليمية لبرنامج GEN-Z 2024 على مستوى إقليم القاهرة الكبرى، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم المبتكرين والنوابغ، وتنظيم معرض الابتكارات ومشاريع التخرج سنويًا، وعقد مسابقة "حلوان تبتكر"، وفوز طلاب جامعة حلوان بالمركز الأول في مسابقة "Sustain the Future" للابتكار. ومن خلال ذلك تُسهم جامعة حلوان في بناء اقتصاد معرفي، وتُعزز قدرات الشباب المصري على الابتكار والإبداع، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.