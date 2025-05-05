وزير الأوقاف يجدد تكليف الدكتور خالد صلاح الدين مديرا لمديرية أوقاف القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور أسامة الأزهرى ، وزير الأوقاف، تجديد تكليف الدكتور خالد صلاح الدين ، مديراً لمديرية أوقاف القاهرة، وتقدم جميع العاملين بمديرية أوقاف القاهرة بالشكر و الامتنان إلى الدكتور أسامة الأزهري "وزير الأوقاف"، لتجديد تكليفه للدكتور: خالد صلاح الدين "مديرًا لمديرية أوقاف القاهرة".

من جانب آخر وفي إطار برنامج متكامل وآلية دائمة للمتابعة وفرض الانضباط، شهد يوم الجمعة الماضي حملة مكبّرة للتفتيش على المساجد بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط في أداء منسوبي الوزارة على اختلاف صفاتهم ودرجاتهم، وتحقيق أهداف العمل الدعوي، وضبط الأنشطة المسجدية بما يعزز رسالة المساجد، وبما يفي بالواجب الدعوي الوظيفي المنوط بمنسوبي الوزارة.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة بمحافظات مختلفة، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. يأتي ذلك في إطار عزم الوزارة على ضبط المخالفات ومحاسبة المخالفين.

وعلى ذلك، تهيب الوزارة بجميع منسوبيها الارتقاء لمقتضيات الأمانة والمسئولية، مؤكدةً أنها لن تتوانى مطلقًا في إنفاذ القانون حرصًا على صون رسالة الوزارة، وتحقيقًا للمصلحة العامة. كما تشيد الوزارة -في الوقت نفسه- إشادةً تامةً بكل أداء أمين ومنضبط في القيام بدور الأئمة والخطباء وفي أداء رسالة وزارة الأوقاف على أكمل وجه في خدمة شعب مصر العظيم.