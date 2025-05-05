هيئة الصرف تنظم حملة توعية للمزارعين فى إقليم مصر الوسطى بالفيوم

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نظمت الهيئة العامة لمشروعات الصرف اليوم، حملة "التواصل والرؤية لمشروعات الصرف لإقليم صرف مصر الوسطى" ضمن سلسلة من حملات التواصل والتوعية للمزارعين بأهمية مشروعات الصرف حرصًا على على ضمان استدامة المشروعات وذلك بالتعاون مع استشارى المشروع، الممول من الحكومة المصرية و الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية من خلال بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى، بحضور قيادات هيئة الصرف وعدد من المزارعين.

قال المهندس محمد عبد السميع رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إنه بعد إنشاء السد العالى تحول الرى من الحياض إلى الدائم الأمر الذى ترتب عليه ارتفاع المنسوب الأرضى فى الأراضى الزراعية فخلال رى الحياض وبعد انتهاء الفيضان ينخفض المنسوب، ومن هنا جاء التفكير فى إنشاء هيئة الصرف لانشاء شبكات صرف مغطى لتخفيض منسوب المياه الأرضى وتخفيض الملوحة.

أضاف عبد السميع، أنه فى بداية الصرف المغطى كان يتم التنفيذ بمواسير خرسانة ومواسير فخار وكفاءتها كانت تقل مع الوقت والعمر الافتراضى أقل لذلك اتجهنا إلى البلاستيك، والتنفيذ كان يدوى فى السابق أما الآن فهو يتم بالطرق الحديثة والضبط بالليزر بحيث يكون المجمع على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه يتم عمل أبحاث فى الطبيعة من التربة لتحليلها ومعرفة الملوحة ومنسوب المياه الأرضى ثم يتم بعد ذلك الدخول على التصميم، وأن هناك فرق بين الإنشاء والإحلال والتجديد الذى يتم بعد انتهاء العمر الافتراضي.

وأوضح عبد السميع، أن صيانة هذه المشروعات يكون لها عوامل طبيعية من تسريب أو ترسيب أو تدخل باعتداء أدمى فهناك البعض الذى لا يوجد لديه وعى ويرتكب سلوكيات تتسبب فى مشاكل، موضحاً أنه يوجد برنامج صيانة نصف سنوى فى هندسات الصرف، وإذا حدث عطل لابد من إبلاغ هندسات الصرف، حيث تم تعظيم الدور بين المزارعين وهندسات الصرف بعمل روابط من المنتفعين للمجمعات بحيث يكون من السهل التواصل بين مهندسين الهندسة ومعاونى الإرشاد، فهناك مراكز صيانة لكل 5 آلاف فدان .

وأكد عبد السميع، أن المصارف المكشوفة الغرض منها تجميع مياه الصرف من شبكات الصرف المغطى والمصارف الخصوصية والمياه الفائضة من نهايات الترع والدولة تتحمل الملايين من الأموال سنويا لإنشائها وصيانتها ويجب المحافظة على تلك المصارف، أما الصرف المغطى فهو التخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات بمنطقة نمو الجذور عن طريق شبكة من المواسير تركب تحت الأرض وتصب فى النهاية بالمصرف العمومى المكشوف.

من جانبه، أوضح المهندس عبد المنعم سفينة رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الصرف، أن الصرف المغطى له فوائد عديدة تتمثل فى صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع تطبيل الأرض واختناق الجذور، وخفض منسوب المياه الأرضية لتهوية التربة وعدم ذبول النبات، وزيادة الاستفادة من عمليات التسميد وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية، وغسيل التربة لتقليل ملوحتها، وزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية أرضه بعد زيادة خصوبتها، وتقليل تلوث البيئة وعدم التعرض للأمراض الناشئة عن مياه الصرف الحقلى المكشوف

وأضاف المهندس عبد الرحيم سرور نائب رئيس هيئة الصرف، أن صيانة هذه المشروعات يكون لها عوامل طبيعية من تسريب أو ترسيب أو تدخل باعتداء أدمى فهناك البعض الذى لا يوجد لديه وعى و يرتكب سلوكيات تتسبب فى مشاكل، موضحاً أنه يوجد برنامج صيانة نصف سنوى فى هندسات الصرف، وإذا حدث عطل لا بد من إبلاغ هندسات الصرف، حيث تم تعظيم الدور بين المزارعين وهندسات الصرف بعمل روابط من المنتفعين للمجمعات بحيث يكون من السهل التواصل بين مهندسين الهندسة ومعاونى الإرشاد، فهناك مراكز صيانة لكل 5 آلاف فدان.

وأشار سرور إلى أن المصارف المكشوفة الغرض منها تجميع مياه الصرف من شبكات الصرف المغطى والمصارف الخصوصية والمياه الفائضة من نهايات الترع والدولة تتحمل الملايين من الأموال سنويا لإنشائها وصيانتها ويجب المحافظة على تلك المصارف، أما الصرف المغطى فهو التخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات بمنطقة نمو الجذور عن طريق شبكة من المواسير تركب تحت الأرض وتصب فى النهاية بالمصرف العمومى المكشوف.

وأضاف أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير 4442 مصرفا بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى 22 ألف كيلو متر - يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف.

من جانبها، قالت المهندسة هبة حسين رئيس الادارة المركزية للتخطيط بهيئة الصرف ومدير المشروع، أن الصرف الزراعى المغطى يحقق صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية ، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة .

أضافت أن الهدف العام للمشروع هو دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية فى مصر والعمل على تحسين منظومة الأمن الغذائى، حيث يساهم فى زيادة الإنتاجية الزراعية فى مناطق التنفيذ من خلال تحسين كفاءة الصرف الزراعى ألف فدان والبنية الأساسية للمصارف المكشوفة، بالإضافة إلى مراجعة ووضع الاستراتيجية المستقبلية لتطوير مصانع المواسير البلاستيكية بالهيئة، وخفض مناسيب المياه بالتربة بطريقة مستدامة لمنع تخزين المياه والحد من ملوحة الأراضى الزراعية.

وأوضحت أن البرنامج القومى الثالث للصرف بدأ فى "2013 – 2026 ، و يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، لتنفيذ 257 ألف فدان ممولة من بنك التعمير الالمانى والإتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال المهندس روب نيوينهويس رئيس فريق العمل الاستشاري بالمشروع أن المشروع يساهم فى تنمية مهارات العاملين بالهيئة عن طريق برامج تدريبية متخصصة لجميع قطاعات الهيئة، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص لأن المستفيد الرئيسى من المشروع هو المزارع الذى يمثل القطاع الخاص العامل فى النشاط الزراعى، بالإضافة إلى أن المشروع يعمل على تطوير الوضع البيئي بمناطق تنفيذه حيث أن شبكات الصرف الزراعى ستؤدى بدرجة كبيرة لتحسين نوعية مياه المصارف بما يتوافق مع قوانين البيئة المحلية.



حملة توعية للمزارعين فى اقليم مصر الوسطى بالفيوم



هيئة الصرف تنظم حملة توعية للمزارعين فى اقليم مصر الوسطى بالفيوم



هيئة الصرف تنظم حملة توعية للمزارعين فى اقليم مصر الوسطى