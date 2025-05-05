شكرا لقرائتكم خبر عن رابط طباعة صحيفة أحوال المعلم على موقع وزارة التربية والتعليم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات طباعة صحيفة أحوال المعلم، لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين الراغبين فى طباعة بيانات المعلم أو الموظف بالتربية والتعليم كالتالى:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى" بوابة نظام إدارة الموارد البشرية..هنا

- يتم تسجيل الدخول من قبل المعلم أو الموظف لطباعة صحيفة احوال المعلم باستخدام البريد الإلكترونى وكلمة المرور الخاصة بحساب المعلم أو الموظف.

- يقوم المعلم بتحديد المدرسة التي يعمل بها المعلم قبل طباعة صحيفة احوال المعلم أو بيانات الموظف.

- يجب على المدرس قبل طباعة صحيفة احوال المعلم إدخال الرقم القومى والكود الوظيفى ثم الضغط لظهور بيانات صحيفة احوال المعلم أو الاستمارة.

- بعد ظهور البيانات يمكن تحميل صحيفة احوال المعلم أو طباعتها



وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين اتاحت تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للعام 2025 للمعلمين المرشحين للترقي ، والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات حتى 8 مايو الجارى.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين علي أنه في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، وفي ضوء موافقة الوزير رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي، واستيفاء ذلك إلكترونيا تنفيذا لرؤية مصر ۲۰۳۰ في مجال التحول الرقمى.



كما أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للعام 2024,2025 للمعلمين المرشحين للترقي ، والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات إعتبارا من يوم الأحد 9 مارس 2025

عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم

http://academy.emis.gov.eg/

والتنبيه على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم لاستيفاء بنود إستمارة ملف إنجاز المعلم إلكتروني ويتم تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي:

- استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج.

- استمارة ملف إنجاز المعلم، وهي تتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط ، ليكون إجمالي نقاط تقييم الإستمارة 30 نقطة.

- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط.

- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم ، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه.