شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد قال فى تصريحات من قبل أنه منذ عام 2012 تحولت مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى أكثر من 13 مليار يورو في 194 مشروعًا، حيث تم توجيه أكثر من 80% من تلك الاستثمارات إلى القطاع الخاص.

وأضاف: في عام 2024، أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وذلك للمرة السابعة على التوالي، مُشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى العالم بعد تركيا وأوكرانيا.



