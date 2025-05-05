شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية لسكرتيرى عموم المحافظات: "سيبوا المكاتب وانزلوا الشارع" والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم، مع سكرتيرى عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية المتبقية فى الربع الأخير من العام المالى الحالى، وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية سرعة نهو المشروعات المستهدفة فى مختلف القطاعات الخدمية وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد وتذليل أى عقبات والتنسيق مع المقاولين والشركات المنفذة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام .

كما استعرضت د.منال عوض خلال الاجتماع مستجدات منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالى عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز والأداء فى تلك الملفات .

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز فى هذه الملفات يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى ان اجتماع مجلس المحافظين الذى ترأسه أمس الأحد رئيس مجلس الوزراء شهد استعراضاً لموقف منظومة المتغيرات المكانية ، وتم التأكيد على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة سرعة فى وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء فى تلك الملفات.

وأشارت د.منال عوض إلى أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية التى ترصد أى مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضى الزراعية فى مهدها والتنسيق الفورى بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات .

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تشديد جهود المحافظات فى التصدى لظاهرة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم ، والعمل على إنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقاً لأحكام القانون و تذليل أى عقبات لتسريع معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى الدولة .

وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة أن تتضمن مستهدفات المحافظات فى الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية التى ستنطلق خلال الشهر الجارى على كافة المتغيرات غير القانونية فى جميع محافظات الجمهورية إلى جانب باقى المستهدفات التى تحددها المحافظات ومن بينها التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الوزرات وجهات الولاية المعنية ولجنة استرداد أراضى الدولة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتير العموم بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة فى مقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أى عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من اليوم 5 مايو 2025.

كما طالبت الدكتورة منال عوض، سكرتيرى العموم بضرورة المتابعة على أرض الواقع لكل الملفات التى تم استعراضها فى الاجتماع وبصفة خاصة سير العمل فى المراكز التكنولوجية للتعرف على أى مشكلات تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها .

واختتمت وزيرة التنمية المحلية، اجتماعها مع سكرتير العموم قائلة: انزلوا على الأرض فى الشارع.. إحنا مش بتوع قاعدة مكاتب، وتابعوا كل الملفات الخاصة بالمواطنين .



الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية



اجتماع وزيرة التنمية المحلية وقيادات الوزارة مع سكرتيرى عموم المحافظات