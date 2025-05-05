شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مجلس الوزراء: "سكن لكل المصريين" المشروع الأكبر على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: تأكيد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن مشروع "سكن لكل المصريين" يعد من أكبر مشروعات الإسكان على مستوى العالم.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..الرئيس السيسى يوقع قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 14 لسنة 2025 بـ إصدار قانون العمل، ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الاثنين.مجلس الوزراء: "سكن لكل المصريين" المشروع الأكبر على مستوى العالم بمليون وحدة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله أبرز جهود الدولة في توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع، ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، من خلال التوسع في طرح المشروعات السكنية المتكاملة، وتيسير إجراءات التقديم للمواطنين، إلى جانب توفير برامج تمويلية مرنة لدعم المستفيدين، وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع "سكن لكل المصريين" يعد من أكبر مشروعات الإسكان على مستوى العالم، موضحةً أنه تم طرح وتنفيذ مليون وحدة سكنية، من بينها نحو 700 وحدة تم الانتهاء منها، فيما يجري تنفيذ 300 ألف وحدة.
نظمت وزارة الصحة والسكان، عدة دورات تدريبية لتطوير مهارات ورفع كفاءة الفرق الطبية في مستشفيات الأمراض الصدرية، التابعة للوزارة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من أول يناير 2024 حتى نهاية مارس 2025.
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن أشارت إلى خطة الوزارة لزيادة عدد الحضانات، كما أن هناك جزء أساسي من محاور الخطة وهو تدريب المربيات ومدير الدور، موضحا أن منهج موحد يتم تعميمه، فضلا عن ضمان جزء من التوعية لكل العاملين والمتعاملين مع هذه المرحلة العمرية.وزارة الرى: حالة جميع منشآت الحماية من السيول فى شمال وجنوب سيناء جيدة
أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لـ وزارة الموارد المائية والري، أنه فور ورود رسالة الإنذار المبكر من قطاع التخطيط باحتمال تعرض شبه جزيرة سيناء لعاصفة ممطرة ما بين متوسطة الشدة إلى شديدة أو رعدية فى بعض الأحيان، قامت أجهزة قطاع المياه الجوفية المختصة فورا بالتنسيق مع غرف العمليات بمحافظتى "شمال وجنوب سيناء" والمتابعة على مدار الساعه بمعرفة أجهزة قطاع المياه الجوفية المختصة .
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضخ كميات كبيرة من الدواجن المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.
بدأ مجلس الدولة اليوم، تنفيذ قرار المستشار أحمد عبود رئيس المجلس بنقل جميع مقار إدارات الفتوى بالمجلس إلى المقر الجديد بحي السفارات في مدينة نصر.جامعة الزقازيق: قدمنا كافة المعلومات فى مصرع طالبة العلوم أمام جهات التحقيق
أكدت جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية، أن الجامعة قد قدمت للنيابة العامة كافة المعلومات المتاحة بشأن واقعة مصرع طالبة داخل كلية العلوم بالجامعة؛ وذلك لمعاونة جهات التحقيق على القيام بدورها في كشف ملابسات الواقعة.
قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الخطة الجديدة في غزة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 5 مايو 2025، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
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