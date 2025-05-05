أخبار مصر.. مجلس الوزراء: "سكن لكل المصريين" المشروع الأكبر على مستوى العالم

وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 14 لسنة 2025 بـ إصدار قانون العمل، ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الاثنين.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله أبرز جهود الدولة في توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع، ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، من خلال التوسع في طرح المشروعات السكنية المتكاملة، وتيسير إجراءات التقديم للمواطنين، إلى جانب توفير برامج تمويلية مرنة لدعم المستفيدين، وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع "سكن لكل المصريين" يعد من أكبر مشروعات الإسكان على مستوى العالم، موضحةً أنه تم طرح وتنفيذ مليون وحدة سكنية، من بينها نحو 700 وحدة تم الانتهاء منها، فيما يجري تنفيذ 300 ألف وحدة.