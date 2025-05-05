شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات امتحانات نهاية العام والفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حددت المدارس مجموعة من الضوابط والتعليمات، استعدادا لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي، والمقرر أن تبدأ 21 مايو الجارى، كالتالى:

- ممنوع منعا باتا الدخول بـ لجنة الامتحان بالتليفون المحمول وفى حالة اكتشافه مع الطالب داخل اللجنة سوف يتم عمل محضر غش .

-يمنع اصطحاب أى كتاب أو ورق خاص بالمادة أو بمادة أخرى مع الطالب داخل لجنة الامتحان.

- لا يسمح باستخدام المزيل بورقة الامتحان.

- الكتابة بقلم جاف أزرق اللون فقط.

- على كل طالب إحضار أدواته كاملة.

- إغلاق باب المدرسة أثناء الامتحانات ولن يسمح بدخول أولياء الأمور.

- ضرورة تواجد الطالب داخل لجنة الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كاف.

- إحضار كل الأدوات التى يحتاجها الطالب قلم جاف - قلم رصاص مسطرة .

- الالتزام بتعليمات الإدارة والمراقبين والملاحظين.

-الالتزام التام بالنظام داخل المدرسة واللجان وعدم إثارة أي مشاكل حتى تتم الامتحانات في هدوء تام.

- على الطالب الذي لديه مشاكل صحية إبلاغ الإدارة لعمل اللازم نحوه.

- ضرورة اتباع تعليمات أمن البوابة عند الدخول مع ضرورة الدخول بنظام .

- عدم تواجد أولياء الأمور أمام بوابات المدرسة أو محاولة الدخول للمدرسة أثناء الامتحانات.

- لا يجوز طي أو أو تمزيق ورقة الإجابة أو وضع أي إشارات مميزة عليها لأنه في هذه الحالة سيتم تصحيحها في لجنة خاصة.

- تأكد من قراءة وفهم الأسئلة قبل الإجابة عليها، ابدأ الإجابة بالأسئلة السهلة.