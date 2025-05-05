شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات امتحانات نهاية العام والفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالإثنين، 05 مايو 2025 12:52 م
حددت المدارس مجموعة من الضوابط والتعليمات، استعدادا لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي، والمقرر أن تبدأ 21 مايو الجارى، كالتالى:
- ممنوع منعا باتا الدخول بـ لجنة الامتحان بالتليفون المحمول وفى حالة اكتشافه مع الطالب داخل اللجنة سوف يتم عمل محضر غش .
-يمنع اصطحاب أى كتاب أو ورق خاص بالمادة أو بمادة أخرى مع الطالب داخل لجنة الامتحان.
- لا يسمح باستخدام المزيل بورقة الامتحان.
- الكتابة بقلم جاف أزرق اللون فقط.
- على كل طالب إحضار أدواته كاملة.
- إغلاق باب المدرسة أثناء الامتحانات ولن يسمح بدخول أولياء الأمور.
- ضرورة تواجد الطالب داخل لجنة الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كاف.
- إحضار كل الأدوات التى يحتاجها الطالب قلم جاف - قلم رصاص مسطرة .
- الالتزام بتعليمات الإدارة والمراقبين والملاحظين.
-الالتزام التام بالنظام داخل المدرسة واللجان وعدم إثارة أي مشاكل حتى تتم الامتحانات في هدوء تام.
- على الطالب الذي لديه مشاكل صحية إبلاغ الإدارة لعمل اللازم نحوه.
- ضرورة اتباع تعليمات أمن البوابة عند الدخول مع ضرورة الدخول بنظام .
- عدم تواجد أولياء الأمور أمام بوابات المدرسة أو محاولة الدخول للمدرسة أثناء الامتحانات.
- لا يجوز طي أو أو تمزيق ورقة الإجابة أو وضع أي إشارات مميزة عليها لأنه في هذه الحالة سيتم تصحيحها في لجنة خاصة.
- تأكد من قراءة وفهم الأسئلة قبل الإجابة عليها، ابدأ الإجابة بالأسئلة السهلة.
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