شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق: قدمنا معلومات حادث مصرع طالبة العلوم والنيابة تحقق فى الواقعة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية، أن الجامعة قد قدمت للنيابة العامة كافة المعلومات المتاحة بشأن واقعة مصرع طالبة داخل كلية العلوم بالجامعة؛ وذلك لمعاونة جهات التحقيق على القيام بدورها في كشف ملابسات الواقعة.

وقالت جامعة الزقازيق، في بيان لها، اليوم الاثنين، إن أسرة الجامعة تتقدم بخالص العزاء في وفاة الطالبة روان ناصر، الطالبة بكلية العلوم، والتي وافتها المنية أمس الأحد، وأن الجامعة تؤكد أن الواقعة قيد التحقيق بمعرفة النيابة العامة، فيما تقدم إدارة الجامعة كافة المعلومات المتاحة لديها لمساعدة جهات التحقيق في هذا الشأن.

وأضاف البيان، أن الجامعة تهيب بمستخدمي ورواد وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يكتب بشأن هذه الواقعة، حتى تنتهي جهات التحقيق من عملها، في إشارة إلى الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه بمعرفة الجهات المختصة، فيما تشدد الجامعة على ضرورة احترام خصوصية أسرة الطالبة في هذا الظرف الإنساني.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول روان ناصر، 22 عاما، طالبة في كلية العلوم بجامعة الزقازيق، جثة هامدة.

تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطالبة التي أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الرابع في الكلية، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق.

