شكرا لقرائتكم خبر عن "السيادة لا تباع".. المكسيك ترفض مقترح دعم عسكري من ترامب ضد العصابات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم بعد رفضها اقتراحه إرسال قوات أمريكية إلى المكسيك للمساعدة في إحباط تجارة المخدرات غير المشروعة والعصابات التي تدير الأعمال المشبوهة في البلاد.

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، جاءت تصريحات ترامب بعد يوم من تأكيد شينباوم أن الرئيس الامريكي ضغط عليها في مكالمة هاتفية الشهر الماضي لقبول دور أكبر لـ الجيش الأمريكي في مكافحة عصابات المخدرات في المكسيك، وأكد أن اقتراحه إرسال القوات إلى المكسيك "صحيح"، وانتقد شينباوم بشدة لرفضها الفكرة.

وقال ترامب أمس: "حسنًا، إنها تخشى العصابات لدرجة أنها لا تستطيع المشي، لذا تعلمون أن هذا هو السبب. وأعتقد أنها امرأة رائعة. رئيسة المكسيك امرأة رائعة، لكنها تخشى العصابات لدرجة أنها لا تستطيع حتى التفكير بشكل سليم".

ازداد الوجود العسكري الأمريكي على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، عقب أمر ترامب في يناير بتعزيز دور الجيش في وقف تدفق المهاجرين، وعززت القيادة الشمالية الأمريكية قواتها ومعداتها على الحدود، وزادت من رحلات المراقبة الجوية المأهولة لمراقبة تهريب مخدر الفنتانيل على طول الحدود، وسعت إلى توسيع صلاحيات القوات الخاصة الأمريكية للعمل بشكل وثيق مع القوات المكسيكية التي تجري عمليات ضد عصابات المخدرات.

لكن شينباوم قالت إن القوات الأمريكية العاملة داخل المكسيك تُبالغ في تصرفاتها ورفضت تواجد امريكي عسكري في بلادها قائلة:" كيف يمكننا مساعدتكم في مكافحة تهريب المخدرات؟ أقترح أن يأتي الجيش الأمريكي ويساعدكم" وهل تعلمون ما قلته له؟ قالت يوم السبت.. لا، أيها الرئيس ترامب السيادة ليست للبيع. السيادة محبوبة ومدافع عنها"، وأضافت أنها أخبرت ترامب أن بلديهما يمكنهما العمل معًا، لكن كل داخل أراضيه،

موقف شينباوم ورد ترامب يشيران إلى أن الضغط الأمريكي للتدخل العسكري الأحادي الجانب قد يثير توتر بين الزعيمين بعد التعاون في مجالي الهجرة والتجارة في بداية ولاية ترامب الثانية.

وقال ترامب إن الجيش الأمريكي ضروري للقضاء على "آفة الفنتانيل" ، وقال عن الكارتلات: "إنها أخبار سيئة. إذا أرادت المكسيك المساعدة في التعامل مع الكارتلات، فسيكون من دواعي سرورنا التدخل والقيام بذلك. لقد أخبرتها بذلك. سيكون من دواعي سروري التدخل والقيام بذلك. الكارتلات تحاول تدمير بلدنا".