شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: "سكن لكل المصريين" المشروع الأكبر على مستوى العالم بمليون وحدة والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله أبرز جهود الدولة في توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع، ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، من خلال التوسع في طرح المشروعات السكنية المتكاملة، وتيسير إجراءات التقديم للمواطنين، إلى جانب توفير برامج تمويلية مرنة لدعم المستفيدين.

وخلال الفيديو، أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع "سكن لكل المصريين" يعد من أكبر مشروعات الإسكان على مستوى العالم، موضحةً أنه تم طرح وتنفيذ مليون وحدة سكنية، من بينها نحو 700 وحدة تم الانتهاء منها، فيما يجري تنفيذ 300 ألف وحدة.

كما أشارت إلى أن مدينة "حدائق العاصمة" تعد واحدة من أحدث المدن السكنية، حيث تضم 128 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ، تتنوع بين الإسكان الأخضر والإسكان التقليدي.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة توفر العديد من التسهيلات وجودة حياة متميزة للمواطنين، لافتة إلى أن سعر الوحدة السكنية في آخر إعلان بلغ 650 ألف جنيه، وهو السعر الفعلي للتكلفة، مع تقديم تمويل بفائدة 8% على مدار 20 عامًا، مقابل سعر فائدة للتمويل العقاري العادي التي تصل إلى 30%.

وأضافت أن الدولة تتحمل تكلفة المرافق والانتفاع بالأرض داخل المشروع، إلى جانب تقديم دعم نقدي للمستفيدين حسب مستوى الدخل، بقيمة تتراوح من 10 وحتى 120 ألف جنيه لمحدودي الدخل، يتم خصمها من مقدم الحجز، بإجمالي دعم يتجاوز10 مليارات جنيه، كما أشارت إلى أنه تم تمويل نحو 640 ألف مستفيد بقيمة تتجاوز 83 مليار جنيه، من خلال 21 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.

من جانبهم، أعرب عدد من سكان "حدائق العاصمة" عن رضاهم تجاه جودة الوحدات السكنية، مشيدين بتوافر المرافق الحديثة والخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجاتهم اليومية، بما في ذلك المدارس، والمراكز الصحية، والأسواق التجارية، بالإضافة إلى توافر وسائل مواصلات تربط المدينة بمحيطها، مؤكدين أن المشروع أسهم في توفير بيئة حضارية متكاملة تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.