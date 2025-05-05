شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف للمستورد والبلدى بـ 9500.. الأوقاف تطرح صك الأضحية على "مصر الرقمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف قيمة صك الاضحية للعام 2025 م - 1446هـ ، وتحدد صك اللحوم المستوردة بـ 7000 جنيه، وصك اللحوم البلدى بـ 9500 جنيه، ويمكن دفع قيمة الصك على تطبيق "مصر الرقمية".

مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف هو مشروع الدولة المصرية تنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات الدولة المعنية بشئون الأسر الأولى بالرعاية، وهو مشروع وطني إنساني خدمي تطوعي ليس الهدف منه الربح المادي، وإنما تسعى وزارة الأوقاف فيه بجهد صادق حسبة لوجه الله ( عز وجل ) وصالح الوطن وتحقيق مصلحته من خلال توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بعزة وكرامة.

مشروع صكوك الأضاحي والإطعام تنفذه وزارة الأوقاف بدعم من العديد من مؤسسات الدولة الوطنية، ويتميز المشروع بوصول لحوم الأضاحي والإطعام وشنط السلع الغذائية كاملة إلى الأسر الأولى بالرعاية في كل عزة وكرامة.

المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح المشروع معفاة من أي مصاريف إدارية أو إعلانية أو أية خصومات، ويتم التعاقد بها لصالح المشروع بدون أي استقطاعات، وكامل الثمن يصل للمستحقين.

المشروع يهدف إلى إبراز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، كما يراعي الوحدة الوطنية في إطار العمل الوطني المشترك والنسيج الوطني الواحد، ويبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني.

كما يهدف المشروع إلى توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، ويتم التعامل مع المستحقين الحقيقيين بمنتهى الاحترام والإنسانية، ونؤكد لهم أننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

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