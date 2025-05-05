شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليون دولار يتحملها الجيش.. ترامب يدافع عن فاتورة احتفالات عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

في حوار لشبكة إن بي سي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يخطط لإقامة عدة فعاليات للاحتفال بالانتصارات العسكرية الأمريكية هذا العام ومن ضمنها عرض عسكري وصفه بـ"ضخم وجميل" في العاصمة واشنطن في ذكري يوم العلم الذي يصادف أيضا عيد ميلاده.

قال ترامب في المقابلة التي أجريت في منزله بمنتجع مارالاجو: "يصادف عيد ميلادي يوم العلم لكن سأشاهد العرض بمناسبة يوم العلم، وليس بالضرورة عيد ميلادي. أحدهم دبره. لكن لا، أعتقد أننا سنقيم عرضًا ما في 14 يونيو ربما أو في وقت قريب منه. أعتقد أنه 14 يونيو.. إنه يوم مهم للغاية".

وبحسب التقرير يبدو أن فاتورة العرض الذي سيصادف عيد ميلاد ترامب ستكون ضخمة، حيث صرح مسؤولون دفاعيون بأن التكلفة المقدرة قد تصل إلى 45 مليون دولار، وستتحمل وحدات الجيش الفردية تكلفة العرض في النهاية مما قد يؤثر على الأموال المستخدمة في التدريب.

وأكد ترامب، أن الأمر يستحق ذلك، قائلا: "لا تقارن بقيمة القيام بذلك. لدينا أعظم الصواريخ في العالم. لدينا أعظم الغواصات في العالم. لدينا أعظم الدبابات في العالم. لدينا أعظم الأسلحة في العالم. وسنحتفل بذلك".

وقال متحدث باسم الجيش، إنه من المتوقع أن يشارك في هذا الحدث، الذي يصادف أيضًا الذكرى الـ 250 لتأسيس الجيش، 6600 جندي، و يضم أكثر من 50 طائرة و150 مركبة عسكرية، تشمل مركبات مثل عربات الهمفي والشاحنات والدبابات.

أشار التقرير، إلى أن العرض العسكري يعد واحدا من عدة فعاليات، قال ترامب إنه ينوي استضافتها هذا العام احتفالا بإنجازات أمريكا العسكرية، وقال إنه استلهم الفكرة بعد حديثه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول احتفالات يوم النصر في أوروبا إحياء لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، وقال إنه يفكر في الاحتفال بيومين منفصلين لإحياء ذكرى نهاية الحربين العالميتين.

وخلال المقابلة قال ترامب: "كان لنا دور أكبر في الانتصار في الحرب العالمية الثانية من أي دولة أخرى. فلماذا لا نحتفل بيوم النصر؟ .. سنحتفل بيوم نصر للحرب العالمية الأولى ويوم نصر للحرب العالمية الثانية .. كما تعلمون، إذا نظرتم إلى روسيا، تجدون أنهم يحتفلون بيوم النصر".

وأضاف: "أعتقد أنه يمكن الاحتفال بيومين .. هذا لا يعني أننا سنتوقف عن العمل ونحتفل بعطلة وطنية، لأنه لم يتبق لدينا الكثير من هذه الأيام. كما تعلمون، ستصبح بلادنا في النهاية أعيادًا وطنية بالكامل".