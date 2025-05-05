شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": عدد الشهداء الأطفال تجاوز 16 ألفا.. والقطاع يشهد مؤشرات خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة فى غزة، إن القطاع يشهد مؤشرات صحية وإنسانية خطيرة تتطلب تدخلا دوليا، مضيفة: "عدد بين الأطفال تجاوز 16 ألفا"، وذلك وفق "القاهرة الإخبارية".

وأضافت: "الاحتلال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال ما يهدد جهود مكافحة المرض ومراكز النزوح تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، ونطلق الحملة العالمية للتضامن مع أطفال القطاع".

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، منذ 18 مارس الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، إذ استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدّد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.