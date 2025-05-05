شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يطرح قضيتين جديدتين على منصة المشاركة المجتمعية "حوار" والان مع تفاصيل الخبر

استكمالًا لدور منصة "حوار" في تحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة، من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة بالرأي في القضايا المطروحة من قِبل الحكومة، فقد تم طرح قضيتين جديدتين للحوار المجتمعي بقسم منتدى الحكومة، وهما: دعم الدولة المصرية لمنظومة الطيران والنقل الجوي، حيث تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بهذه المنظومة؛ باعتبارها أحد الركائز الرئيسة لدعم الاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد، يتم تنفيذ العديد من المشروعات للنهوض بالبنية التحتية، وتوسعة وتطوير المطارات القائمة؛ بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما أنه وفي ضوء توجه الدولة نحو توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المطارات، تم مؤخرًا توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية، بحيث يتم تقديم استشارات متخصصة لوزارة الطيران لإعداد استراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في (11) مطارًا.

أما القضية الثانية فهي دعم الدولة المصرية لتحسين نوعية المياه ومنع تلوثها، حيث تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية؛ باعتبارها أحد أهم عناصر المنظومة البيئية، ومحورًا رئيسًا للتنمية في مصر، كما يُعد نهر النيل بمثابة شريان الحياة لمصر، لذا تبذل الدولة جهودًا حثيثة في الحفاظ على هذا المورد المهم، وحمايته من التلوث.

وفي هذا الصدد، يتم رصد نهر النيل وفروعه من خلال (69) موقعًا للرصد، و(9) محطات لحظية موزعة بمحافظات الجمهورية، وأيضًا يتم رصد البحيرات من خلال (3) محطات لرصد بحيرة مريوط، ومحطتين ببحيرة المنزلة، هذا فضلًا عن ربط عدد (10) من المنشآت الصناعية، والتي تقوم بالصرف على نهر النيل، والبحيرات، والبيئة البحرية، بشبكة الرصد اللحظي لنوعية المياه، بهدف رصد وقياس مؤشرات نوعية مياه الصرف الصناعي، حيث بلغ إجمالي عدد المحطات بالشبكة (25) محطة رصد لحظي. هذا، بالإضافة إلى أنه يتم تنفيذ حملة إنقاذ نهر النيل، والتي تم في إطارها إزالة حوالي (87) ألف حالة تعدي على مجرى نهر النيل منذ عام 2015، وحتى أبريل 2025.

تجدر الإشارة إلى أن جميع المواطنين يمكنهم المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم على منصة حوار وعنوانها https://hewar.idsc.gov.eg وذلك بعد التسجيل فيها، حيث يتم طرح قضيتين جديدتين كل 30 يومًا للحوار المجتمعي بقسم منتدى الحكومة على المنصة؛ بما يسهم في رسم صورة متكاملة عن آراء المواطنين حول الموضوعات محل النقاش.