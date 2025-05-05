شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الاتحاد الأوروبى تكشف موعد صرف شريحة الحزمة المالية الأوروبية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سفيرة الإتحاد الأوروبى لدى مصر أنجلينا أيخهورست، أنه من المتوقع أن يتم صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن حزمة الدعم المالي الكلى لمصر خلال أسابيع.

وقالت أيخهورست - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، على هامش زيارتها الحالية إلى أسوان - إن موعد صرف الشريحة الثانية التي اعتمدها البرلمان الأوروبي الشهر الماضي لم يحدد بعد غير أنه من المتوقع أن يتم ذلك في غضون أسابيع.

وفيما يتعلق بزيارتها الحالية والوفد المرافق إلى أسوان.. أشادت سفيرة الإتحاد الأوروبي بالمشروعات والمبادرات التي تدعم السيدات والفتيات.

وأضافت أنها اطلعت خلال زياراتها الميدانية على عدد من المشروعات في أسوان ومن بينها "تحويشة"، و"تمكين" و"دوّي" والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي، ولمست تقدما كبيرا خاصة وأنه ليس من السهل في أي مجتمع إدماج المرأة في مشروعات.

وأشادت أيخهورست بمستوى نسبة التعليم في محافظة أسوان، وكذلك بالمواهب الفنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة.

وأوضحت السفيرة أن هناك طموحا على مستوى كبير وهو ما لمسته خلال الحوارات مع الفتيات المشاركات في المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" التي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وقالت إنها لمست خلال هذه الحوارات والنقاش المفتوح طريقة التعبير والتلقائية التي تتمتع بها الفتيات، كما أشادت بجهود المجلس القومي للمرأة في المحافظات.

وعما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم مشروعات جديدة في محافظات بعينها.. قالت أيخهورست إنها تتمنى زيارة جميع محافظات مصر.. لافتة إلى أنه تجرى حاليا نقاشات مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط عن البرنامج الممتد من 2026 إلى 2028 وأولويات حكومة مصر ومن ضمنها بناء دعم الفتيات والسيدات.

يذكر أن إجمالي حزم الدعم الأوروبية تقدر بـ 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027، منها 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.