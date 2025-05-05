شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يرصد طفرة بالقطاع الزراعي المصري وجهود تحقيق الأمن الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

في إطار متابعته المستمرة للجهود البحثية والعلمية في القطاع الزراعي، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الدور البارز الذي يقوم به معهد بحوث المحاصيل الحقلية في دعم 30 محصولًا استراتيجيًا، إلى جانب ما حققته مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير"، التابعة لمركز بحوث الصحراء، من نتائج ملموسة في خدمة مزارعي سيناء، بعد مرور 500 يوم على انطلاقها.

وأطلق المركز سلسلة من الفيديوهات والإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقاءات مع الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، لاستعراض جهود الدولة في دعم محصول القمح وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح الدكتور علاء خليل أن المعهد، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، يُعد الجهة الرئيسة المسؤولة عن البحوث المتخصصة في المحاصيل الاستراتيجية، ويضم نحو 30 محصولًا موزعة على 15 قسمًا تشمل الحبوب (القمح، الذرة، الأرز، الشعير)، والمحاصيل الزيتية والبقولية والعلفية والألياف وغيرها.

وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في متوسط إنتاجية القمح الربيعي، وشهدت في السنوات الأخيرة تضاعفًا في إنتاجيتي القمح والأرز، بالتوازي مع التوسع في المساحات الزراعية. كما أشار إلى مشروعات قومية تستهدف إضافة أراضٍ زراعية جديدة، وإنشاء صوامع وتطوير الشون، مع تطبيق نظام التسعير المسبق للمحاصيل لضمان استقرار السوق.

وأكد الدكتور خليل أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الأرز بمتوسط إنتاج يصل إلى 10 ملايين طن سنويًا، كما تتميز بإنتاج قمح عالي الجودة مناسب للخبز. وأوضح أن إنتاجية فدان القمح تضاعفت من 8 إلى 16 طنًا، ويبلغ متوسط إنتاج الفدان نحو 24 أردبًا، بينما تتراوح إنتاجية فدان الأرز بين 8 و10 أطنان، ما يضع مصر في صدارة الدول عالميًا من حيث إنتاجية وحدة المساحة، ضمن خطة طموحة لتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أشار الدكتور حسام شوقي إلى أن مركز بحوث الصحراء أتم إنشاء 10 حقول إرشادية لزراعة عباد الشمس الزيتي، ضمن أنشطة الحملة الإرشادية لتعزيز النظم الغذائية المستدامة من الزيوت النباتية.

وأضاف أن هذا التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية، إلى جانب دعم البرامج البحثية وتطوير المجتمعات الصحراوية. وكشف أنه ولأول مرة يتم إدخال أصناف زيتية من عباد الشمس في سيناء، حيث تم توزيع البذور مجانًا على المزارعين.

وأكد الدكتور شوقي أن مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" أسهمت خلال 500 يوم في إحداث نقلة نوعية بمجال التنمية الزراعية المستدامة، عبر حل أكثر من 300 مشكلة زراعية، وتنظيم 30 دورة تدريبية استفادت منها 2122 أسرة ضمن 18 تجمعًا زراعيًا، إلى جانب توزيع 150 ألف شتلة معتمدة، وتنفيذ 200 زيارة ميدانية لدعم المزارعين على أرض الواقع.