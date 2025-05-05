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وكالة الفضاء المصرية تستضيف المنتدى الصينى للتعاون فى علوم الفضاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود راغب

الإثنين، 05 مايو 2025 11:54 ص

في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، استضافت وكالة الفضاء المصرية، اليوم الإثنين 5 مايو، فعاليات المنتدى الصيني، بحضور نخبة من كبار المهندسين والباحثين من الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالصين، وكذا الجانب المصري من مهندسي وخبراء قطاع تكنولوجيا علوم الفضاء بوكالة الفضاء المصرية.

استُهل المنتدى بكلمة افتتاحية من الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، رحّب خلالها بالضيوف، وعلى رأسهم البروفيسور لو قاوبينغ والبروفيسور سونغ كايشان ونخبة من ممثلي معهد تشانغتشون للبصريات والميكانيكا الدقيقة. وأكد د. صدقي على أهمية هذا التعاون في ترسيخ جسور التواصل العلمي بين مصر والصين.

سيتمضن المنتدى عددًا من الموضوعات البحثية الرائدة من خلال عدد من المحاضرات، منها: أنشطة الرصد الأرضي في مصر، تقنيات قياس إشعاع الأرض، تطورات نظام الرادار الفضائي بوكالة الفضاء المصرية، إلى جانب دراسات صينية متقدمة في مجالات الاستشعار عن بُعد والظواهر الجوية.

واختُتمت الفعالية بتبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين، في تأكيد رمزي على متانة العلاقات العلمية واستمرار الشراكة في خدمة قطاع الفضاء.

 

وكالة الفضاء المصرية تستضيف المنتدى الصيني
وكالة الفضاء المصرية تستضيف المنتدى الصيني
تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين
تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين
تبادل الدروع والهدايا التذكارية
تبادل الدروع والهدايا التذكارية

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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