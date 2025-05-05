شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد فعاليات المؤتمر العربي الأول للقضاء والان مع تفاصيل الخبر

حضر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، وتلبية للدعوة من المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للقضاء والمنعقد تحت عنوان "تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي"، والذي تنظمه هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

رافقه رئيس الهيئة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

يهدف المؤتمر لمناقشة أثر التطورات التكنولوجية على العمل القضائي وسبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير النظم القضائية، بجانب بحث التحديات الأخلاقية والتشريعية ذات الصلة.



الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للقضاء



الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للقضاء