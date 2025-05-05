شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية وبداية ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن واستقرار اليوم في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ولفتت إلى بداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، موضحة أن العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.



ويشهد اليوم الإثنين 5 مايو 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية الشرقية ، وشبورة مائية صباحاً على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 30 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 31 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 19 درجة.