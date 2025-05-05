شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام جدا ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت الهيئة العامة للرعاية الصحية فعالية علمية متخصصة تحت عنوان: "قبل ما تقع في جلطة – تحسين رعاية الوقاية من الجلطات الوريدية في مرضى السرطان"، بمحافظة الإسماعيلية، في إطار التزام الهيئة المستمر بتحديث الممارسات الطبية وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام، وسعيها إلى التعليم الطبي المستمر والارتقاء المهني بالكوادر الصحية.

وجاء تنظيم الفعالية بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية في التعامل مع حالات التخثر الوريدي العميق (VTE)، خصوصًا بين مرضى الأورام، وفقًا لأحدث التوصيات والبروتوكولات العالمية المعتمدة.

كما عُقدت جلسة نقاشية علمية شارك فيها كل من: الأستاذ الدكتور محمد سليمان (أستاذ طب وعلاج الأورام بجامعة قناة السويس والمجمع الطبي بالإسماعيلية)، الأستاذ الدكتور محمد اليماني (أستاذ الأوعية الدموية بجامعة قناة السويس والمجمع الطبي بالإسماعيلية)، حيث ناقشوا أساليب العلاج والعلاج الممتد لحالات الجلطات الوريدية المرتبطة بالسرطان (CAT)، والجزيئات الدوائية المعتمدة وفقًا لإرشادات ESMO وNCCN والدلائل الكندية.

وقال د. أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل: "إن التعليم الطبي المستمر هو حجر الزاوية في استراتيجية الهيئة نحو تحسين مخرجات الخدمة الصحية، ومن خلال فعاليات علمية نوعية كهذه، نُعزز كفاءة مقدمي الرعاية ونضمن تطبيق البروتوكولات العلاجية الأحدث بما يواكب التطور العالمي."

وأضاف الدكتور أحمد السبكي: "نولي مرضى الأورام اهتمامًا بالغًا في منظومة الرعاية الصحية الشاملة، ونحرص على توفير أفضل نماذج الرعاية الوقائية والعلاجية لهم، بما يُسهم في رفع معدلات الشفاء وتحسين جودة الحياة".