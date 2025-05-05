شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يشهد تصدير 39083 طن بضائع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39083 طن تشمل : 9135 طن يوريا و 3250 طن علف بنجر و 12323 طن كلينكر و 14375 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35244 طن تشمل : 8519 طن قمح و 9200 طن ذرة و 801 طن ابلاكاش و 1450 طن خشب زان و 12219 طن حديد و 1155 طن مواسير و 1900 طن فول .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 669 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 349 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2084 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 35775 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 51151 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5523 حركة .