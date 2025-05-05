شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: حالة جميع منشآت الحماية من السيول فى شمال وجنوب سيناء جيدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لـ وزارة الموارد المائية والري، أنه فور ورود رسالة الإنذار المبكر من قطاع التخطيط باحتمال تعرض شبه جزيرة سيناء لعاصفة ممطرة ما بين متوسطة الشدة إلى شديدة أو رعدية فى بعض الأحيان، قامت أجهزة قطاع المياه الجوفية المختصة فورا بالتنسيق مع غرف العمليات بمحافظتى "شمال وجنوب سيناء" والمتابعة على مدار الساعه بمعرفة أجهزة قطاع المياه الجوفية المختصة .

أضاف غانم أنه بالنسبه محافظة جنوب سيناء لسقوط أمطار خفيفة على مدينة راس سدر دون حدوث ايه تأثير يوم 3 مايو، وفى 4 مايو سقطت امطار متوسطة الشدة على مدن نويبع وطابا مع تزايد شدة المطر مما أدى حدوث سيل متوسط الشدة على منطقة راس النقب بطابا فى حدود الساعه الخامسة مساء، وكان السيل فى مجراه الطبيعى حتى وصوله إلى خليج العقبة عند مدخل المدينه دون حدوث ايه أضرار للسيل فقط اطماءات بسيطة على الطريق وتم رفعها والوضع امن تماما.

أوضح غانم أن منشآت الحماية من أخطار السيول بدورها فى حماية المنشآت قامت بحماية "طرق - محطة كهرباء - الغاز-كمين مدخل طابا " وحالة جميع المنشآت جيدة ولا يوجد أضرار وانحصر السيل

وبالنسبة لمحافظة شمال سيناء سقطت أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من العريش "وادى العريش" ووسط سيناء بنخل والحسنة والتمد يوم 3 مايو وفى اليوم التالى تكرر سقوط الامطار بدرجات متفاوته على وسط سيناء بمدينة الحسنة والتمد والريد بمركز نخل مع تفاوت سقوط الامطار على المنطقة الساحلية (بئر العبد – والعريش – الشيخ زويد)، و أدت الامطار التى سقطت إلى حدوث سيول ضعيقة فى مناطق وادى العريش عند سد الروافعه ومنطقة الحمه بمدينة الحسنة – وحدوث سيل متوسط الشدة فى منطقة التمد بمركز نخل دون حدوث ايه أضرار او تعطيل لحركة المرور والوضع مستقر وآمن وجميع منشآت الحماية بحالة جيدة

وتقوم أجهزة قطاع المياه الجوفية بالمتابعة والمرور للتأكد من جاهزية وسلامة كافة منشآت الحماية والوضع حاليا بحاله آمنة.