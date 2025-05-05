شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 200 طن مخلفات خلال حملات نظافة فى إمبابة والوراق.. وضبط 30 فريز للقمامة والان مع تفاصيل الخبر

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها المحافظة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمنطقة القومية العربية ضمن نطاق أحياء إمبابة والوراق.

وأسفرت الحملة عن رفع حوالي 200 طن من المخلفات والقمامة وضبط حوالي 30 "فريز" للقمامة مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم بالإضافة إلى طلاء البلدورات، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بكافة الأحياء، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وأعلن محافظ الجيزة عن انطلاق حملات نظافة مماثلة بحي العمرانية باستخدام معدات وآليات إضافية لرفع كفاءة النظافة وذلك استمرارًا لخطة المحافظة في تغطية كافة المناطق الحيوية وتحقيق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

ومن جانبه اشار اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل أن الحملة التي جرت بتوجيهات المحافظ جاءت بمشاركة معدات وفرق العمل بهيئة النظافة و شملت عدد 2 لودر، و6 سيارات نصف نقل، و8 سيارات نقل كبيرة، بالإضافة إلى سيارة كنس آلي، وسيارة مياه، إلى جانب فرقتين من عمال النظافة مزودتين بالأدوات اللازمة للتجريد، وفرقة متابعة ميدانية، وذلك للقضاء على ظاهرة "الفريزة" بشارع القومية العربية.