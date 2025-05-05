شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب إعلام يطلقون حملة EstedamaX لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة ودعم المنتجات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق طلاب كلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان في CIC حملة EstedamaX لتقريب مفهوم التنمية المستدامة إلى الشباب (من 16 إلى 26 سنة) بأسلوب تفاعلي وشبابي وذلك ضمن مشروع التخرج.

وقال الطلاب، شملت فعاليات الحملة رحلة "مشي بيئي" في وادي دجلة شارك فيها أكثر من 150 متطوعًا للتوعية بصحة النفس والبيئة، وحملة تنظيف الصحراء في صحراء وادي دجلة، حيث جمع المشاركون قدرا كبيرا من النفايات بالإضافة إلى ورش عمل خيرية في مستشفى 57357 لتعليم الأطفال أنشطة فنية تعزز الوعي بالمبادرات المستدامة.



كما شملت الحملة تعاون فريق EstedamaX مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات، وحظيت الحملة برعاية شرفية من وزارتي الشباب والرياضة، والتعليم العالي.

وأعربت المشرفة على المشروع سها محمود عن فخرها بطلابها وفريق EstedamaX لقدرتهم على تحويل مفاهيم التنمية المستدامة من كلام نظري لمبادرات حقيقية على الأرض، وهذا المشروع ليس حملة تخرج فحسب، بل خطوة حقيقية في تمكين الشباب وتشجيعهم ليصبحوا صناع تغيير في مجتمعهم، وهذا الجيل لديه القدرة والطاقة ليصنع مستقبل أفضل لمصر.



تهدف EstedamaX إلى تشجيع 30% من الشباب على تبنّي ممارسات يومية بسيطة نحو الاستدامة، من تقليل البلاستيك وإعادة التدوير إلى دعم المنتجات المحلية وزراعة الأشجار، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، ووسّعت الحملة نشاطاتها إلى محافظة الإسكندرية لتمكين المزيد من الشباب وإحداث أثر مجتمعي مستدام.