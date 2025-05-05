شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية بمشاركة وزراء الخارجية والتضامن والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر العام العاشر لـ منظمة المرأة العربية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة جمهورية مصر العربية، وتحتضنه القاهرة يومي 5 و 6 مايو 2025، ويحمل عنوان (التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي).

ويشارك في المؤتمر وفود رسمية رفيعة المستوى من 14 دولة عربية،

وألقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بجمهورية مصر العربية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية كلمة رسمية في الجلسة الافتتاحية.

كما ألقي كل من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل - جمهورية مصر العربية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - جمهورية مصر العربية، كلمة مسجلة.

وتشارك أيضًا في الجلسة الافتتاحية بكلمات رسمية المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة جمهورية مصر العربية، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة حورية الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا، ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة، ورؤساء رئيسات وفود الدول المشاركة.

يتضمن المؤتمر 6 جلسات عمل تحتوي على 26 ورقة علمية تتناول موضوع العنف السيبراني ضد النساء والفتيات وكيفية مناهضته من جوانبه المختلفة بما يشمل المفاهيم الأساسية والمرجعيات التشريعية والقانونية والتجارب الوطنية والدولية وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني لحماية النساء.



