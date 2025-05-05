شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استمرار ضخ الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بـ125 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضخ كميات كبيرة من الدواجن المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن سعر كيلو الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية تم تخفيضه إلى 125 جنيهًا بدلاً من 135 جنيهًا، وذلك في إطار توجه الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير بدائل غذائية بأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق الحرة لافتا الى أن المجمعات الاستهلاكية تعمل بكفاءة عالية لتوفير كافة السلع الغذائية، مشيراً الى استمرار المتابعة اليومية لضمان استقرار الأسعار وتوافر الكميات المطلوبة.



وشدد الدكتور شريف فاروق على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة في تنفيذ سياستها الهادفة إلى تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن لتحقيق التوازن في الأسواق، وتوفير الغذاء الآمن بأسعار عادلة للمواطنين.