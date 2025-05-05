شكرا لقرائتكم خبر عن "كيميترون 360".. طلاب إعلام يدعمون الصناعة المصرية بشعار "قرارك في المضمون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان بجامعة سيناء، حملة توعوية بعنوان "كيميترون 360"، هدفها الأساسى دعم الصناعة المحلية وبناء ثقة المصريين فى منتجات بلدهم.

وقال الطلاب، تأتى الحملة تزامنًا مع تصاعد الدعوات لمقاطعة المنتجات الأجنبية، لتؤكد أن الحل بين أيدينا، وأن المنتج المحلى – خصوصًا من مصانع وزارة الإنتاج الحربى – قادر على المنافسة بالجودة والسعر.

سلّطت الحملة الضوء على مصنع 360 التابع لوزارة الإنتاج الحربي، والذى ينتج أجهزة كهربائية مثل البوتجازات والسخانات والشاشات، الغسالات، الثلاجات، والتكييفات، بمواصفات عالية وأسعار مناسبة للمستهلك المصري.

ولم تكتفِ الحملة بالتوعية النظرية، بل قام الطلاب بزيارة ميدانية للمصنع، وشاهدوا بأنفسهم خطوط الإنتاج الحديثة التى تعتمد على تكنولوجيا متطورة تُستخدم فى الصناعات المدنية والعسكرية.

يسعى الطلاب إلى تعزيز وعى وثقة المستهلك المصرى بوجود بدائل وطنية قوية للسلع المعمرة، تساهم فى دعم الاقتصاد المصري.