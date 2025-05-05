شكرا لقرائتكم خبر عن ختام تصفيات تحدي القراءة العربي في موسمه التاسع للعام الدراسى الحالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربى لطلاب المدارس فى الموسم التاسع للمسابقة، الذي أقيم تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وتوجيهات رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية الدكتورة إيمان محمد حسن وإشراف مدير عام الإدارة العامة للمكتبات الدكتورة زينب نور الدين مشهور، وتنفيذ فريق العمل بالإدارة، حيث شاركت المديريات التالية (القاهرة/ البحيرة / الفيوم / أسيوط /بني سويف / المنيا/سوهاج /قنا /أسوان / مرسى مطروح / الوادي الجديد / جنوب سيناء /شمال سيناء / البحر الأحمر).

وأوضحت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك شغف كبير للعلم والمعرفة أظهره الطلاب المشاركين فى المسابقة، كما يعكس هذا الشغف الجهد الذى يتم بذله لغرس حب القراءة في نفوس النشء.

وحرصت الدكتورة إيمان وبرفقتها الدكتورة زينب نور الدين على التفاعل المباشر مع الطلاب المتنافسين، والاستماع إلى آرائهم وانطباعاتهم حول المسابقة والقراءات التي استمتعوا بها.

وأشارت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إلى أن اليوم الختامي لتصفيات تحدي القراءة العربي بمثابة احتفالية حقيقية بالعقول النيرة والمواهب الواعدة لقد ظهرت في عيون الطلاب شغفاً بالقراءة لا يضاهى، وإصراراً على تحقيق التميز، موضحة إن هذه المسابقة ليست مجرد منافسة، بل هي رحلة ممتعة في عوالم الكتب والمعرفة، تساهم في بناء جيل مثقف وواعٍ قادر على المساهمة في نهضة مجتمعه ووطنه.



تصفيات تحدي القراءة العربي في موسمه التاسع



ختام تصفيات تحدي القراءة العربي في موسمه التاسع للعام الدراسى الحالى



ختام تصفيات تحدي القراءة العربي في موسمه التاسع