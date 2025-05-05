شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تبحث سبل التكامل البحثي والارتقاء بالتصنيف الدولي في ندوة علمية موسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة حلوان ندوة علمية متميزة بعنوان: "التكامل بين التخصصات البينية ودعم البحث العلمي لتحقيق التميز الأكاديمي والارتقاء بالتصنيف الدولي"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور خالد سيد مدير وحدة التصنيف الدولي، الدكتورة رشا عزام مدير مركز دعم البحث العلمي، والدكتورة سحر كمال محمد مدير مركز البحوث البينية.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل في كلمته أن جامعة حلوان تضع البحث العلمي على رأس أولوياتها، وتسعى إلى دعم الكيانات البحثية المتخصصة، إيمانًا منها بأهمية التكامل بين التخصصات المختلفة لتعزيز جودة البحث العلمي ورفع مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية.

وأضاف أن الجامعة تسعى إلى تهيئة بيئة أكاديمية محفزة للإبداع والابتكار، عبر تفعيل التعاون بين الكليات والمراكز البحثية.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب أن الندوة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتفعيل دور التخصصات البينية وتكامل الكيانات البحثية، مما يسهم في تعزيز قدرات الباحثين وتوجيه الأبحاث نحو قضايا تطبيقية تخدم المجتمع وتُعلي من شأن الجامعة على الصعيد العالمي.

وشدد على ضرورة التكاتف بين جميع المراكز والوحدات البحثية لتحقيق نتائج ملموسة في رفع التصنيف الدولي.

وقدمت الدكتورة رشا عزام عرضًا توضيحيًا حول مركز دعم البحث العلمي والخدمات التي يقدمها، والتي تشمل التدقيق اللغوي، الاستشارات البحثية، التحليل الإحصائي، وتصميم البوسترات العلمية، بالإضافة إلى تنظيم ورش العمل التي تسهم في صقل المهارات البحثية للباحثين، كما طرحت عددًا من المقترحات المستقبلية لتوسيع خدمات المركز بما يلبي احتياجات الباحثين.

وتناولت الدكتورة سحر كمال مفهوم البحوث البينية وأهميتها في الربط بين التخصصات المختلفة كالعلوم الطبيعية والاجتماعية، مؤكدة أن المركز يسعى لتذليل العقبات أمام فرق البحث بداية من طرح الفكرة وتكوين الفريق البحثي وحتى إنتاج بحوث تطبيقية رصينة تعكس هوية الجامعة البحثية.

واستعرض الدكتور خالد سيد المؤشرات المؤثرة في التصنيف الدولي، مشيرًا إلى أهمية النشر في المجلات العالمية المُدرجة في قواعد البيانات، والسمعة الأكاديمية كمؤشرات أساسية يجب العمل على تعزيزها.

كما عرض تحليلاً بيانيًا لمسار تصنيف الجامعة منذ عام 2019 وحتى الآن، موضحًا أبرز نقاط القوة والتحديات التي تستدعي تدخلات تطويرية، مشيدًا بدور مركز دعم البحث العلمي ومركز البحوث البينية في دفع التصنيف الدولى للجامعة.

شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مختلف الكليات، حيث أثرت المناقشات واستفسارات الحاضرين أعمال الندوة، وعكست مدى الاهتمام المتزايد بقضايا البحث العلمي والبحوث البينية والخدمات المقدمة من الكيانات المختلفة، وهو ما يعزز من أهمية التعريف المستمر بهذه الكيانات وربطها بالمجتمع الأكاديمي داخل الجامعة.