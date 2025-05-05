شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية عقارات وأراضى بدمياط.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بدمياط النواحي (البصارطة - عزبة النهضة - أولاد حمام - العنانية -البستان - العدلية) في نطاق محافظة دمياط.



وأكد القرار أن هذه الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2553 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول (40) كم في نطاق محافظتي دمياط والدقهلية من أعمال المنفعة العامة .

ويجرى تطوير الطريق الدولى الساحلى (المرحلة الأولى) فى المسافة من دمياط حتى جمصة - المنصورة الجديدة بطول 40 كم وتكلفة 956.25 مليون جنيه، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرسانى بعرض 12 مترا فى هذه المسافة، وإنشاء 16 كوبرى فى الاتجاهين لزوم الرصف الخرسانى.



الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية عقارات وأراضى بدمياط