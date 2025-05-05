شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 05 مايو 2025 10:15 ص
قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الخطة الجديدة في غزة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف نتنياهو: الخطة الجديدة في غزة ستساعدنا على تقويض حماس وإعادة المحتجزين.
وذكر مسؤول إسرائيلي: مجلس الوزراء الأمني يوافق على خطة تشمل السيطرة على قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك توافق على إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
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