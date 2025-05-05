شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الخطة الجديدة في غزة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف نتنياهو: الخطة الجديدة في غزة ستساعدنا على تقويض حماس وإعادة المحتجزين.

وذكر مسؤول إسرائيلي: مجلس الوزراء الأمني يوافق على خطة تشمل السيطرة على قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك توافق على إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.