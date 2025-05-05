شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: تنسيق كامل بين الجهات المختلفة لزيادة عدد الحضانات والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن أشارت إلى خطة الوزارة لزيادة عدد الحضانات، كما أن هناك جزء أساسي من محاور الخطة وهو تدريب المربيات ومدير الدور، موضحا أن منهج موحد يتم تعميمه، فضلا عن ضمان جزء من التوعية لكل العاملين والمتعاملين مع هذه المرحلة العمرية.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تنسيق من خلال مجموعة عمل وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها وتتولاها وزيرة التضامن الاجتماعي مع كل الجهات المعنية، من أجل وضع الخطة التفصيلية لزيادة عدد الحضانات في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتابع: «هناك تنسيق بين الجهات المختلفة لزيادة عدد الحضانات على مستوى الجمهورية سواء من خلال استغلال المنشآت الحكومية غير المستغلة والاستفادة منها في تأسيس الحضانات أو تيسير بعض الإجراءات، إذ أن هناك بعض المواطنين لديهم الرهبة في تحويل المباني السكنية كالدور الأرضي الذي يصلح أن يكون حضانة، لكن سيكون هناك اشتراطات لهذا الأمر لأنه ربما بعض الإجراءات الحالية قد تعوق عن التحول من نشاط سكني إلى نشاط الحضانات، بالتالي التوجيه أمس كان في تسهيل ذلك ووضع الضوابط اللازمة التي تراعي سهولة توفير الحضانات».