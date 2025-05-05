شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء نقل جميع مقار إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة للمقر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مجلس الدولة اليوم، تنفيذ قرار المستشار أحمد عبود رئيس المجلس بنقل جميع مقار إدارات الفتوى بالمجلس إلى المقر الجديد بحي السفارات في مدينة نصر.

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة في وقت سابق القرار رقم 289 لسنة 2025 بنقل جميع مقار إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة إلي المقر الجديد في 9 حي السفارات – مدينة نصر – القاهرة، اعتبارًا من 5 مايو 2025.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية نحو الجمهورية الجديدة.

كما يأتي ذلك القرار في إطار رؤية رئاسة مجلس الدولة نحو الشمول الإداري، لتسهيل وتيسير إجراءات التعامل مع جميع الوزارات والمصالح التابعة لمجلس الوزراء.