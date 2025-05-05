شكرا لقرائتكم خبر عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلبة الصف الثالث الإعدادى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب الشهادة الإعدادية.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم)، موضحًا أن الامتحانات تبدأ يوم 31 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 4 / 6 / 2025.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية وفق نظام البوكليت.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه لا يوجد اختلاف فى مواصفة امتحان البوكليت بالفصل الدراسي الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث أن الأسئلة بنفس مواصفة امتحان الفصل الدراسي الأول، وتعتمد على جزئيات مقالية واختيارية وصح وخطأ وأكمل وعلل أو بما تفسر حسب طبيعة كل مادة دراسية.

وأشارت إلى أن الأسئلة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج والمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب.