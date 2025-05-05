شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يشهد انطلاق فعاليات "صالون القادة الثقافي" وتكريم سامح حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق فعاليات "صالون القادة الثقافي - الملتقى الحواري لبناء الوعي"، الذي نظمه قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو الجاري، بمقر معهد إعداد القادة، بحضور الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، والفنان سامح حسين، ولفيف من طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة والمعاهد العليا.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تعزيز الوعي لدى طلاب الجامعات والمعاهد، باعتبارهم طاقة الوطن ومحرك مستقبله، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يمثل منصة فكرية وحوارية تعزز من وعي الشباب وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة لفهم التحديات الوطنية والإقليمية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ الأنشطة الطلابية في الجامعات؛ للمساهمة في بناء شخصية الطلاب، وتعزيز قيم التعايش والتسامح والمحبة بينهم، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وبناء وعي طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

وثمّن الوزير مشاركة الفنان سامح حسين في فعاليات الصالون الثقافي، مؤكدًا أهمية دور الفن الهادف في تشكيل الوعي وتعزيز الانتماء والمواطنة لدى الشباب.

وأعلن الوزير عن الانطلاق الرسمي لـ"صالون القادة الثقافي" في الجامعات والمعاهد المصرية، مؤكدًا أن هذا الحدث هو الأول ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي ستُعقد في الجامعات المصرية المختلفة على مدار العام، بمشاركة قامات فنية وفكرية وثقافية مؤثرة، تتحاور مع الطلاب، وتُسهم في بناء وعيهم وتطوير معارفهم، في إطار رؤية وطنية تؤمن بأن الشباب هم ركيزة الجمهورية الجديدة، وأن الحوار هو بوابة التغيير الحقيقي.

من جانبه، أوضح الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة أن صالون القادة الثقافي يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتنمية وعي الطلاب على كافة المستويات، وتعزيز مشاركتهم في القضايا الوطنية، في إطار رؤية الدولة لتمكين الشباب وتحصينهم ضد الفكر المتطرف، وتحت مظلة التعاون المثمر بين قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة.

وأشار الدكتور كريم همام إلى أن البرنامج يتضمن محاضرات تسهم في تنمية الثقافة السياسية والوطنية لدى الطلاب، ومن أبرزها محاضرة حول الأمن القومي المصري ومخاطر الفكر المتطرف، وأخرى حول مهارات القيادة في بيئات الابتكار، إلى جانب عرض تفصيلي للخطة الإستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالجامعات والمعاهد، بما يحقق اندماجًا حقيقيًا للطلاب مع قضايا المجتمع.

وشهد الصالون عرض فيلم قصير بعنوان "أجيال بتسلم أجيال"، تبعه لقاء مفتوح مع الفنان سامح حسين، الذي قدّم نموذجًا ملهمًا للفنان الواعي صاحب الرسالة، كما شهد الصالون حوارًا أبويًا بين الدكتور أيمن عاشور وعدد من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، عبّر فيه الطلاب عن وعيهم واهتمامهم الحقيقي بقضايا التعليم وبناء الشخصية الوطنية، كما وجّه الطلاب عددًا من الأسئلة للفنان سامح حسين حول عدد من المحاور الثقافية والفنية المرتبطة ببناء الوعي، والالتزام بالهوية والقيم في الأعمال الفنية.

في الختام، كرّم الدكتور أيمن عاشور الفنان سامح حسين، تقديرًا لإسهاماته الفنية الهادفة، ولدوره الكبير في تقديم نموذج للفنان الواعي الذي يوظف فنه لخدمة قضايا الوطن، ونشر القيم الإيجابية بين الشباب.