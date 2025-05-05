شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائي للترم الثاني 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية والإدارات على أنه يتم عقد التقييمات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثانى الابتدائي الأسبوع المقبل 11 مايو الجارى، على أن تعقد التقييمات بناء على القرار الوزاري رقم 136 لسنة ٢٠٢٤ والخاص بنظام الدراسة والتقييم للتلاميذ بالمادة الرابعة والتي ورد بها أنه يقوم نظام التقييم للصفين ( الأول و الثاني ) من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها (التحريرية - الشفهية - المهارية، موضحة أنه تقرر عقد تقييم للصفين الأول و الثاني الابتدائي عن الفصل الدراسي الثانى تقييم مبدئي - تقييم نهائي، مؤكدة أن التقييمات تنطلق بداية من 11 كتقييم مبدئ ويستمر التقييم حتى 16 على أن يتم تقييم الطلاب تقييم نهائى يستمر حتى 22 مايو بحد أقصى.



وأوضحت المديريات التعليمية والإدارات أنه يتم إجراء التقييمات الفردية التحريرية ( المبدئي - النهائي ) خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي مع استمرار العمل باقى الدراسي لتنفيذ التقييمات الشفهية والمهارة ويتم تصحيح التقييمات التحريرية من 20 درجة على أن يتم رصدها ( اجتاز - لم يجتز ) مع إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.

وشددت المديريات التعليمية على أهمية الالتزام بجدول التقييمات ومتابعة تنفيذه بدقة من الادارة التعليمية والمتابعة بكل دقة لتلك التقييمات من قبل توجيه الصفوف الأولى بالادارات خلال تلك الفترة التى يعقد فيها التقييم بداية من 11 مايو الجارى.