شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية: الرقابة على أسواق اللحوم وإغلاق 85 مركز مخالف لبيع الأدوية البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهودها المكثفة خلال شهر أبريل الماضي على مستوى الجمهورية في مجالات الرقابة، الوقاية، والتحصين، بهدف حماية الصحة العامة، وتأمين الثروة الحيوانية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وقال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لحماية الصحة العامة ودعم الثروة الحيوانية.

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن الهيئة، فقد أسفرت جهود ضبط المخالفات وحماية المستهلك، والحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت البيطرية ومنافذ تداول اللحوم، عن ضبط 243٫7 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك، بينها 78٫8 طنًا غير صالحة و٩٦٫٤ طنًا تحت الفحص المعملي، حيث تم تحرير ١٣٥٠ محضر مخالفة تشمل مخالفات صحية وفنية، كما تنوعت المضبوطات بين لحوم بلدية، كبدة، مصنعات لحوم، دواجن، وأسماك.



واضاف شاهين أن تم أيضا التفتيش على ٣٩٨ مركزًا بيطريًا لبيع الأدوية واللقاحات، نتج عنه: رصد ١٠٩ مركزًا مخالفًا، معظمها يعمل بدون ترخيص، كما تم إصدار ٢١ قرارًا إداريًا لإغلاق ٨٥ منشأة مخالفة بـ12 محافظة، وتنفيذ ٥ قرارات غلق فعلية بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، كما تم تحرير ١٩ محضرًا (جنح وإدارية) ضد المخالفين.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم خلال ابريل الماضي أيضا تنفيذ ١٦٠ قافلة بيطرية علاجية مجانية في ١٣٩ قرية من القرى الأكثر احتياجًا، تمكنت من علاج وخدمة ٤٧٬٧٧١ رأس ماشية، شملت: الرش والتجريع والفحص الباطني والتناسلي والعمليات الجراحية.

وعلى صعيد الحملة القومية الأولى لـ تحصين الماشية لعام 2025، قال شاهين ان تم تحصين: ٢٫٨٣٤٫٤٣٠ رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، و ٢٫٥٣٤٫٥١٠ رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، لافتا الى استمرار الحملة خلال الفترة المقبلة، لتغطية أكبر عدد من المزارع والتجمعات الحيوانية، بما يسهم في تقوية مناعة الحيوان والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على استمرار الجهود الميدانية والتوعوية والرقابية، ضمن خطة وزارة الزراعة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان سلامة الغذاء والدواء البيطري، وحماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي في كافة ربوع مصر.