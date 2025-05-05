شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الإعداد لمشروع إقليمى بين مصر والأردن والسعودية فى مجال التحلية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الحسن بن طلال، وذلك بحضور محمد سمير سفير مصر فى عمان، والدكتور مروان الرقاد رئيس الشبكة الإسلامية لتنمية المصادر المائية، على هامش فعاليات "أسبوع المياه العربى السابع" المنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه الأردنية، وسبل تعزيز هذه العلاقات لتنفيذ العديد من المشروعات تحت مظلة "مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية" WEFE NEXUS، وبحث إمكانية التعاون في هذا الشأن من خلال الشبكة الإسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه .

أشار سويلم، إلى أهمية التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه بالمنطقة العربية، شريطة العمل على خفض تكلفة الطاقة المستخدمة فى التحلية لجعلها ذات جدوى إقتصادية، مشيرا للإعداد لمشروع إقليمى بين مصر والأردن والسعودية فى مجال الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة بهدف الاستفادة من خبرات الدول الثلاث فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء.

كما تطرق اللقاء للمشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى فى مصر مثل محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة والتى ستضيف حوالى 5 مليارات متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعى المعالج للميزان المائى فى مصر بحلول عام 2026، ومناقشة امكانية تبادل الخبرات بين مصر والأردن فى هذا المجال .

كما تم مناقشة أهمية مشروعات الصرف المغطى وتأثيرها الإيجابي على الإنتاجية المحصولية وتحسين جودة المحاصيل، وأهمية التعاون بين مصر والأردن فى مجال البحث العلمى لتعزيز الإعتماد على المحاصيل التى تتحمل الملوحة والجفاف .

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية مثل مشروعات حماية سواحل مصر الشمالية ، مع قيام الدول المتقدمة المتسببة فى تغير المناخ بتوفير تمويلات - على شكل منح وليس قروض - لدعم الدول العربية فى تنفيذ هذه المشروعات ، خاصة أن الدول العربية تعد الأقل تسببا فى هذه التغيرات ، كما يتطلب الأمر تعزيز التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات وقصص النجاح فى مجال التكيف مع تغير المناخ ، مع تعزيز التعاون فى مجال استخدام الحلول القائمة على الطبيعة عند تنفيذ المشروعات المائية بالدول العربية .

