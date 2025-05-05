شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن أنيميا الفول.. مرض جيني وراثي ينتقل من أحد الوالدين والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة إيمان شحاتة الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية أن أنيميا الفول "مرض جيني" وراثي يتم انتقاله من أحد الوالدين أو كلاهما إلى الأطفال، ويكون لدى المصاب به نقص في كمية إنزيم سداسي فوسفات الجلوكوز النازع للهيدروجين في الدم)، (G6PD وهو إنزيم يوجد في الجسم وظيفته حماية خلايا الدم الحمراء من التلف السريع، والتكسر في ظروف معينة مثل تناول بعض الأطعمة أو الأدوية أو عند الإصابة بالالتهابات. هذا التلف السريع لكريات الدم الحمراء يؤدي إلى فقر دم حاد ومفاجئ.

أضافت: عند تناول المصاب بهذا المرض لبعض الأطعمة كالبقوليات خصوصا الفول الطازج (الأخضر)، وبسبب نقص هذا الانزيم فقد يحدث تكسر في كريات الدم الحمراء، وظهور بعض الأعراض كشحوب الوجه، واصفرار العين والجلد.

الأطعمة الواجب تجنبها لمرضى أنيميا الفول :

البقوليات بشكل عام مثل:( الفول، الحمص، الفلافل، العدس، الفاصولياء، الترمس)

فول الصويا ومنتجاتها، مثل: حليب الصويا، وزبدة فول الصويا.

المكسرات الفول السوادني والبندق وغيرها وكذلك الحلويات التي تحتوي على المكسرات.

أي طعام يحتوي على مشتقات الفول أو البقوليات، كزبدة الفول السوداني، وكريمة البندق.

مصادر الأغذية التي تحتوي على فيتامين(ج) أو فيتامين (ك) بكميات كبيرة.

إرشادات عامة لمرضى أنيميا الفول:

تذكر أن المظهر الخارجي للشخص لا يدل على إصابته أو سلامته من هذا المرض. لذا يجب عمل تحليل مخبري بسيط خاص لتشخيص الحالة، والتأكد من مدى وجود هذا النقص في حالة ظهور أعراض المرض على أحد أفراد العائلة.

قد تظهر أعراض أنيميا الفول بعد يوم واحد إلى 3أيام من تناول الفول أو مشتقاته.

على الأم المرضع تجنب تناول الأطعمة التي سبق ذكرها إذا كان طفلها مصاباً بأنيميا الفول.

يجب على المصاب بمرض أنيميا الفول عدم تناول أي دواء دون استشارة الطبيب.

عدم تناول أقراص فيتامين(ج)

التحقق من قراءة بطاقة البيانات الغذائية عند شراء المنتجات الغذائية لتجنب الإفراط في استهلاك الأطعمة التي تحتوي على مادة الكبريتات التي تستخدم في حفظ الأطعمة المعلبة، تسبب انحلال في الدم إذا تم أخذها بجرعات كبيرة.

الحذر من مادة المنثول والموجود في بعض الحلويات المعلبة، وحلوى وعلكة النعناع، ومنتجات غسول الفم، لذلك يجب استخدام هذه المنتجات باعتدال.

أطعمة أخرى يمكن أن تحتوي على الكبريت، والمنثول مثل "اللحوم المصنعة،الشوربات المعلبة، مكعبات المرق، التوفي و صلصة السلطات الجاهزة".

عليك مراجعة الطبيب فوراً إذا لاحظت الأعراض التالية:

اصفرار أو شحوب مفاجئ في لون الجلد.

لون البول الداكن.

التعب المفاجئ.

الشعور بالغثيان الدوار.

تسارع ضربات القلب.

ضيق في التنفس.

