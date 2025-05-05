شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتقدم لجائزة ميشل باتيس لإدارة محميات المحيط الحيوي لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة ميشل باتيس لإدارة محميات المحيط الحيوي لعام 2025.

وتبلغ قيمة هذه الجائزة تبلغ 12 ألف دولار أمريكي، وتمنح كل عامين من خلال برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لقطاع العلوم الطبيعية بالمنظمة الأممية.

و يحق لكل دولة عضو بمنظمة اليونسكو تقديم مرشح واحد فقط، وأن هناك لجنة الماب إحدى اللجان النوعية التابعة للجنة الوطنية هي المعنية في اختيار المرشحين في هذا الشأن.

ويكون أخر موعد للتقدم لهذه الجائزة يوم 7 مايو 2025، وأنه لن يلتفت للتقديمات التي ترد بعد هذا الموعد.

وللمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة يرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي :اضغط هنا

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على أن يتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بنسخة كاملة من المشروع والأوراق المُقدمة في موعد غايته ٧ مايو ٢٠٢٥، وذلك من خلال البريد الالكتروني التالي:

‏ [email protected]

‏ [email protected]

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، قد أكد أهمية الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الوطنية، ومساهمات مصر القيمة في التنوع البيولوجي، ومحميات المحيط الحيوي في إطار برنامج الإنسان والمحيط الحيوي المآب، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بين جمهورية مصر العربية والمنظمة اليونسكو في سياق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، والعمل على زيادة محميات المحيط الحيوي خاصة في ظل أهمية التراث الطبيعي لمصر، وحماية التنوع البيولوجي لزيادة الوعي بالاستدامة البيئية وخلق فرصاً جديدة للشباب.