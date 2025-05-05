شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى وثانية أزهرى يؤدون امتحاناتهم في تطبيقات الرياضيات والثقافة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الأزهرى اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى الامتحان فى مادتى الثقافة الإسلامية والعلوم المتكاملة، كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى القسم الأدبى الامتحان فى مواد الفرنساوي والثقافة الاسلامية، ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى الامتحان فى مادة تطبيقات الرياضيات، وطلاب الصف الثانى الثانوى القسم الأدبى الامتحان فى مادتى الادب والمطالعة والنصوص والبلاغة.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.