شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: أجواء مناخية هادئة مائلة للحرارة تزامنًا مع منتصف الربيع والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، إنه من المتوقع خلال الأسبوع الحالى أن تسود أجواء مناخية هادئة مائلة للحرارة في أوله ثم حارة إلى شديد الحرارة في آخره، وذلك تزامنًا مع انتصاف فصل الربيع.

‎أضاف فهيم أن الأجواء مناسبة لكافة العمليات الزراعية المطلوبة خاصة ضم ودراس القمح وغيره من المحاصيل.

‎أوضح فهيم أن الحرارة على الوجه البحري تبدأ بـ 29 درجة مئوية يومى الاتنين والثلاثاء ثم تصل إلى 37 درجة مئوية باقي الأسبوع، وفى الصعيد تبدأ الحرارة بـ 32 نفس اليومين ثم تصل إلى 40°م باقي الأسبوع.

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أشار فهيم إلى أن هناك هدوء شبة تام لهبات الرياح الشمالية ( تلطف الأجواء) مع وجود هبات متقطعة خفيفة على الوجه البحري وهدوء في باقي الجمهورية و انعدام فرص الامطار .

‎أوضح فهيم أن هذه الأجواء بالتزامن مع بداية النصف الأخير من فصل الربيع الفلكي وهو النصف المائل ناحية الصيف ليمهد الأجواء لدخول فصل الصيف بحرارته العالية دون اى مظاهر أخرى في المناخ ، ولانها تتزامن مع مراحل حرجة ومهمة جداً لكل اشجار الفاكهة بدون استثناء (بداية العقد – ما بعد العقد) - خاصة المانجو والزيتون والموالح .

‎أوضح فهيم أن محاصيل الحبوب في مراحل مهمة القمح في معظمه في مراحل النضج الأخير او الحصاد والضم والدراس، وايضاً القمح المتأخر فى الطور اللبني والعجيني - الحبوب العطرية فى مراحل بداية تكوين الحبوب او في مراحل النضج النهائي "الكمون - الكسبرة - الكراوية - الشمر - اليانسون "، و المحاصيل الصيفية حديثة الزراعة " الفاصوليا - الذرة - اللب - البطاطا - القطن" والخضر والفاكهة حديثة الشتل جميعها في مراحل مهمة .

